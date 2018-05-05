Укрзализныця запустит электрички в Донецкой области

Укрзализныця намерена с началом летних перевозок запустить два модернизированных пригородных электропоезда для жителей Донецкой области по согласованию с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании в субботу, 5 мая.
Планируется, что электрички будут курсировать между Мариуполем, Кальчиком, Каранью, Волновахой и Велико-Анадолью. Графики движения предварительно будут согласованы с ВСУ.
С конца мая — начала июня на замену старым вагонам будут запущены два отремонтированных пригородных поезда в шестивагонной комплектации, которые помогут улучшить ситуацию с пригородными перевозками и удовлетворить потребности населения во время пиковых летних перевозок.
Также Укрзализныця продолжит развивать железнодорожное сообщение Донбасса с другими областными центрами. В частности, продолжается модернизация участка Камыш-Заря — Волноваха.
После ее завершения железнодорожники уже в этом году смогут сократить время движения пассажирских поездов в этом направлении.
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