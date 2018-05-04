Из Мукачево запустят новый поезд в Европу

Укрзализныця совместно с государственной венгерской железнодорожной компанией MАV-START планирует запустить поезд по прямому маршруту Мукачево — Будапешт.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

«Только что завершили переговоры с нашими венгерскими коллегами. Они готовы предоставить подвижной состав, который будет курсировать евроколеей, которая и соединяет эти два города. На новом направлении не тратиться время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую — это значительное преимущество маршрута », - написал он.

Кравцов отметил, что сейчас поездам нужно менять колесные пары, а это несколько дополнительных часов в дороге.

Цена на билеты второго класса будут чуть больше 700 грн, первый класс будет стоить около 1000 грн.