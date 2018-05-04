Из Мукачево запустят новый поезд в Европу

Укрзализныця совместно с государственной венгерской железнодорожной компанией MАV-START планирует запустить поезд по прямому маршруту Мукачево — Будапешт.
Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.
«Только что завершили переговоры с нашими венгерскими коллегами. Они готовы предоставить подвижной состав, который будет курсировать евроколеей, которая и соединяет эти два города. На новом направлении не тратиться время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую — это значительное преимущество маршрута », - написал он.
Кравцов отметил, что сейчас поездам нужно менять колесные пары, а это несколько дополнительных часов в дороге.
Цена на билеты второго класса будут чуть больше 700 грн, первый класс будет стоить около 1000 грн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.595,45 0.0711
|2.621,82 0.0657
|100 евро
|3.106,99 0.037
|3.163,47 0.0196
|10 рублей
|3,78 0.0006
|4,29 0.0009
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|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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