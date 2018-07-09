Войти
Перед саммитом НАТО Трамп снова потребовал от членов альянса увеличить расходы на оборону
безопастность
Перед саммитом НАТО Трамп снова потребовал от членов альянса увеличить расходы на оборону
В Раде думают увеличить количество членов ЦИК – чтобы мест хватило всем
резонанс
В Раде думают увеличить количество членов ЦИК – чтобы мест хватило всем

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

точка зрения
RSS

Александр Захаров: концессия в портовой отрасли бессмысленна и не нужна

546
Александр Захаров: концессия в портовой отрасли бессмысленна и не нужна

Концессия портов в Украине не сработает так, как в других странах, поскольку экономика в Украине олигархическая, — считает координатор движения «Нет коррупции на транспорте» Александр Захаров. По его словам, в концессии портов нет никакого смысла, поскольку ни один концессионер не сможет работать эффективно в зоне влияния того или иного олигарха, пишут Украинские Новости.

«Для любой концессии в портах нужны грузопотоки. А они контролируются олигархами. Ну не может взять в концессию порт какая-нибудь западная компания и работать, например, в порту „Южный“, в котором 80% — грузы Ахметова — Метинвест, ДТЭК. Ну какой концессионер, кроме Ахметова, пойдет на эту концессию? Кроме Ахметова, эта концессия никому не выгодна. Потому что завтра он перенаправит грузы в другой порт и что будет делать концессионер? Других грузов ведь нет», — пояснил Захаров.

Эксперт уверен, что любая концессия в портах будет коррупционной, не смотря на законодательные ужесточения и контроль со стороны компетентных органов. Поэтому, по его словам, на данном этапе развития Украины, лучше вовсе отказаться от этой затеи.

«Пока у нас экономика олигархическая, у нас будет коррупция в концессии обязательно. Я одно время очень интересовался этим вопросом, был на заседаниях в министерствах, на совещаниях по концессии. И не увидел ни одного работающего на благо государства договора по концессии в Украине. Ни одного», — подчеркнул эксперт.

Захаров считает, что улучшить ситуацию в портах может реформа управления предприятиями, а не смена собственника. В частности, координатор движения «Нет коррупции на транспорте» предлагает властям отдать бразды правления на места, где по его мнению, способны намного лучше управлять портами, чем в Киеве. По словам Захарова, в мире наработана система менеджмента через территориальные общины, которые сами выбирают эффективного руководителя.

«Я уверен, что, например, территориальная община Одессы будет намного лучше управлять Одесским портом. Государство здесь, кроме грабежа, и того, что оно прислало сюда винницких смотрителей-почтальонов, ничего не сделало. Порт расположен на 9 кв км. лучшей территории Одессы. Я просматривал суммы налога на землю от Одесского порта в прошлом году — это копейки. Я просмотрел налоги, которые город получил от эксплуатации порта — копейки. Зато город имеет от порта разбитые дороги, уничтожаемую экологию, нескончаемые коррупционные скандалы и т.п.», — резюмировал Захаров.

Читайте также: Почему Китай победит Америку в торговой войне

Напомним, 3 апреля Верховная рада проголосовала в первом чтении правительственный законопроект № 8125 «О концессии». В новом проекте разработчики предусмотрели ряд скандальных норм — право для концессионера сдавать в аренду и отчуждать полученное в управление госимущество. А также возможность для концессионера требовать от государства компенсацию из бюджета за недополученные доходы в случае неуспешной реализации концессионного проекта.

порт, концессия, Александр Захаров
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 9 июля 2018
Воскресенье, 8 июля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.609,34 -0.0001 2.632,62 -0.0167
100 евро 3.051,81 0.0505 3.100,28 0.0411
10 рублей 3,84 0.0003 4,27 -0.0005
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

«СОЦИС», который сломался и «сорный» рейтинг Аграрной партии

Обнародованные на днях партийные рейтинги от социологической службы «СОЦИС» (исследование проведено 21 – 27 июня 2018 года совместно с Центром «Социальный Мониторинг» и Украинским Институтом социальных исследований им. Александра Яременко) вызвали неизбежные вопросы относительно адекватности результатов. В первую очередь, крайне сомнительными представляются результаты «Аграрной партии Украины» (5,1% «от всех» / 7,9% «от определивщихся»), БПП (4,3%/6,7%) и «Винницкой европейской стратегии» (2,9% / 4,5%).
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об олигархах, популистах и обществе

Если отбросить предвыборную и популистскую риторику, можно дать олигархам оценку, несколько отличную от постоянно встречающейся. «Все действительное разумно» - говорил Гегель. Нехорошо, что в стране установился олигархический способ правления. Но раз так сложилось, причем сложилось в результате действия стихийных сил, значит это - реалистичный и эффективный способ хозяйствования в Украине в настоящее время.
Энн Эпплбаум
Энн Эпплбаум
журналист, писатель, лауреат Пулитцеровской премии

Трамп намекает на возможные уступки Путину — а что мы получим взамен?

И в Украине, и в Сирии ситуация довольно странная: США, которые теоретически до сих пор остаются самой сильной державой в мире, очевидно, ведут переговоры, в рамках которых они предлагают очень многое в обмен на нечто совершенно незначительное. Единственным объяснением готовности США заключить такую несимметричную сделку является сам Трамп. Возможно, его вдохновляет опыт переговоров с Северной Кореей: в Сингапуре он встретился с диктатором, не получил ничего, кроме обещаний, на выполнение которых он никак не может повлиять, и вернулся домой, где Fox News встретил его как триумфатора. Или же, возможно, он до сих пор чувствует, что он в долгу перед человеком, который помог ему стать президентом США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016