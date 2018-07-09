Александр Захаров: концессия в портовой отрасли бессмысленна и не нужна

Концессия портов в Украине не сработает так, как в других странах, поскольку экономика в Украине олигархическая, — считает координатор движения «Нет коррупции на транспорте» Александр Захаров. По его словам, в концессии портов нет никакого смысла, поскольку ни один концессионер не сможет работать эффективно в зоне влияния того или иного олигарха, пишут Украинские Новости.
«Для любой концессии в портах нужны грузопотоки. А они контролируются олигархами. Ну не может взять в концессию порт какая-нибудь западная компания и работать, например, в порту „Южный“, в котором 80% — грузы Ахметова — Метинвест, ДТЭК. Ну какой концессионер, кроме Ахметова, пойдет на эту концессию? Кроме Ахметова, эта концессия никому не выгодна. Потому что завтра он перенаправит грузы в другой порт и что будет делать концессионер? Других грузов ведь нет», — пояснил Захаров.
Эксперт уверен, что любая концессия в портах будет коррупционной, не смотря на законодательные ужесточения и контроль со стороны компетентных органов. Поэтому, по его словам, на данном этапе развития Украины, лучше вовсе отказаться от этой затеи.
«Пока у нас экономика олигархическая, у нас будет коррупция в концессии обязательно. Я одно время очень интересовался этим вопросом, был на заседаниях в министерствах, на совещаниях по концессии. И не увидел ни одного работающего на благо государства договора по концессии в Украине. Ни одного», — подчеркнул эксперт.
Захаров считает, что улучшить ситуацию в портах может реформа управления предприятиями, а не смена собственника. В частности, координатор движения «Нет коррупции на транспорте» предлагает властям отдать бразды правления на места, где по его мнению, способны намного лучше управлять портами, чем в Киеве. По словам Захарова, в мире наработана система менеджмента через территориальные общины, которые сами выбирают эффективного руководителя.
«Я уверен, что, например, территориальная община Одессы будет намного лучше управлять Одесским портом. Государство здесь, кроме грабежа, и того, что оно прислало сюда винницких смотрителей-почтальонов, ничего не сделало. Порт расположен на 9 кв км. лучшей территории Одессы. Я просматривал суммы налога на землю от Одесского порта в прошлом году — это копейки. Я просмотрел налоги, которые город получил от эксплуатации порта — копейки. Зато город имеет от порта разбитые дороги, уничтожаемую экологию, нескончаемые коррупционные скандалы и т.п.», — резюмировал Захаров.
Напомним, 3 апреля Верховная рада проголосовала в первом чтении правительственный законопроект № 8125 «О концессии». В новом проекте разработчики предусмотрели ряд скандальных норм — право для концессионера сдавать в аренду и отчуждать полученное в управление госимущество. А также возможность для концессионера требовать от государства компенсацию из бюджета за недополученные доходы в случае неуспешной реализации концессионного проекта.
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