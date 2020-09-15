Украина рассматривает возможность передачи в концессию двух портов и приватизацию еще трех

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность передачи в концессию портов Черноморск и Бердянск, а также приватизацию еще трех портов.

«Сейчас мы отрабатываем возможность передачи в концессию портов Черноморск и Бердянск, а также приватизацию трех портов дополнительно», — сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский также обратил внимание на проект продления широкой железной дороги от Ужгорода через территорию Словакию до Вены. «Этот маршрут значительно упростит и ускорит транзит товаров из стран Азии в Австрию и страны ЕС», — отметил он.