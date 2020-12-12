Криклий хочет передать в концессию или в частную собственность все порты

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Министерстве инфраструктуры планируют в течение 4 лет передать в концессию или частную собственность все порты страны.
Об этом он на международной конференции, передает Укринформ.
По его словам, сейчас к концессии готовят железнодорожно-паромный комплекс, некоторые терминалы порта «Черноморск» и пассажирский комплекс в порту Одессы. А в дальнейших планах министерства концессия морских торговых портов в Бердянске и Измаиле.
Также Мининфраструктуры готовит к приватизации порты в Белгород-Днестровском, Усть-Дунайском и Скадовске.
Криклий подчеркнул, что концессия или приватизация предусматривают также создание окружающей инфраструктуры, в частности железнодорожной и дорожной.
Напоминим, 26 июня в концессию передали Херсонский морской торговый порт.
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