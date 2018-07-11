Почти две трети россиян верят в существование «мирового правительства»

Почти две трети россиян (67%) верят в реальность «мирового правительства». В 2014 году количество уверенных в его существовании составляло 45%, говорится в материалах исследования ВЦИОМ, опубликованных в среду.
Отрицают существование подобной структуры 24% опрошенных (32% в 2014 году). Больше всего верящих в существование «мирового правительства» в группе респондентов от 35 лет и старше (более 70%). Среди молодых людей (18-34 года) это число составляет 52-57%.
Треть верящих в существование некой группы, управляющей всем миром, не смогли аргументировать свою позицию. Около половины противников такой теории (45%) также не приводят доказательств своей точки зрения.
«Мировое правительство» враждебно относится к России, считают большинство респондентов (74%), верящих в его существование (57% в 2014 году). При этом 10% считают, что его действия соответствуют российским интересам (7% в 2014).
В числе участников этой группы чаще всего называют олигархов и финансистов (23%), руководство США (8%), политиков и глав государств (6%) и т. д. 2% и 1% опрошенных соответственно считают, что членами «мирового правительства» являются лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
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