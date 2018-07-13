Johnson&Johnson выплатит $4,7 млрд по делу о вызывающих рак товарах

Суд присяжных в штате Миссури обязал корпорацию Johnson&Johnson (J&J) выплатить примерно $4,69 млрд 22 женщинам, которые заявили, что у них развился рак из-за использования продукции компании. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.
Как оно отмечает, данная сумма занимает шестое место в списке самых крупных компенсаций, которые за всю историю США присуждали присяжные по итогам разбирательств, касающихся некачественной продукции. Решение жюри было единогласным.
Агентство приводит заявление представителя J&J, которая назвала решение суда несправедливым и обещала подать апелляцию. Она также заверила, что использование продукции J&J не приводит к развитию рака.
Против J&J, которую обвиняют в мошенничестве и сокрытии информации о том, что некоторая ее продукция может нанести непоправимый вред здоровью, подано в США уже несколько тысяч исков. Ряд истцов утверждает, что гигиеническая продукция компании содержала асбестовую пыль, которая является сильным канцерогеном и вызывает рак яичников.
Основанная в 1886 году компания Johnson&Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2016 году оборот J&J составил около $72 млрд.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.610,41 0.0219
|2.630,97 0.0185
|100 евро
|3.044,49 -0.0267
|3.088,43 -0.0402
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