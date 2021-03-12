Франция одобрила вакцину Johnson & Johnson для использования на своей территории

Вакцина от коронавируса компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson — стала четвертым подобным препаратом, одобренным для использования на территории Франции. Об этом сообщает в пятницу телеканал LCE.

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) рекомендовал данный препарат как «предпочтительный для использования» в зонах особенно активного распространения коронавируса. Эта вакцина рекомендована лицам старше 18 лет, для получения иммунитета достаточно одного укола. Отдельно регулятор подчеркивает, что ее можно вводить людям старше 65 лет и людям с повышенным риском развития тяжелой формы COVID-19.

До настоящего момента во Франции одобрение получили три вакцины от коронавируса: американской компании Moderna, компаний Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ) и препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Последний был одобрен 2 февраля только для людей младше 65 лет, однако 2 марта HAS разрешил его использование и для более старшего поколения граждан, добавив возможность прививаться этим препаратом в аптеках и у лечащего врача, но только при наличии медицинских показаний.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли почти 90 тыс. человек. Кампания по вакцинации проходит во Франции с конца декабря 2020 года. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 4,5 млн жителей страны, из них 2,1 млн уже получили обе дозы вакцины.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла сегодня вакцину против коронавируса от фармацевтического подразделения Johnson & Johnson, компании Janssen, в список рекомендуемых для экстренного использования.