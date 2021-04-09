В США закрыли два центра вакцинации Johnson & Johnson из-за осложнений

Два места массовой вакцинации в Северной Каролине и Колорадо временно закрылись на этой неделе после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия после получения укола Johnson & Johnson, сообщает газета Wall Street Journal.
В штате Северная Каролина вакцинация была приостановлена в четверг после того, как побочные реакции были обнаружены у 18 человек. По словам чиновников здравоохранения округа Уэйк, четыре человека были доставлены в местные больницы для обследования.
До прекращения деятельности центра было всего вакцинировано более 2,3 тыс. человек.
Власти округа заявили, что решение было принято совместно с Департаментом здравоохранения и социальных служб Северной Каролины в целях предосторожности после консультаций с Johnson & Johnson.
В штате Колорадо место массовой вакцинации было временно закрыто в среду после того, как у 11 человек возникли побочные реакции.
Два человека были доставлены в ближайшую больницу в целях предосторожности.
Побочные реакции были зарегистрированы всего у 0,62% из всех вакцинированных в Колорадо.
Среди побочных реакций отмечались тошнота и головокружение.
Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания тщательно рассматривает любые сообщения о нежелательных явлениях у людей, получивших их вакцину.
Около 66 млн человек в США — одна пятая часть населения страны — полностью привита от коронавируса, свидетельствуют данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), оглашенные в четверг.
При этом около 112 млн человек получили первую дозу тех вакцин, которые требуют введения двух доз препарата, отмечается в сообщении CDC.
США используют вакцины Moderna и BioNTech/Pfizer, которые требуют двух доз, а также Johnson & Johnson, которая становится полностью эффективным после введения одной дозы.
Препарат BioNTech/Pfizer разрешен для вакцинации людей старше 16 лет, в то время как другие могут быть использованы только для людей старше 18 лет.
Президент США Джо Байден пообещал обеспечить достаточное количество вакцин для всего взрослого населения страны к концу мая.
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