СМИ сообщили о намерении Трампа перекрасить президентский самолет

Президент США Дональд Трамп хочет изменить дизайн нового «борта номер один», отказавшись от знакового голубого оттенка в пользу цвета, который будет выглядеть «более американским», сообщает издание Axios.
Используемый ныне дизайн правительственного самолета появился в начале 1960-х, его разработкой занимались Джон Кеннеди и его супруга, первая леди Жаклин Кеннеди. Нынешний же президент Трамп полагает, что голубой цвет не является символичным для США. Он видит «борт номер один» окрашенным в красный, синий и белый цвета.
Источник, близкий к ходу обсуждений, заявил изданию, что Трамп действительно может воплотить свое видение в жизнь. Однако это может породить некоторый конфликт в американских ВВС, где нынешний дизайн считают узнаваемым в остальном мире.
В то же время Трамп не собирается останавливаться на изменении цветовой гаммы. Он бы хотел, чтобы его кровать на «борту номер один» была больше и удобнее. Насладиться ею он сможет, правда, только в случае переизбрания на пост президента. Новые Boeing 747, скорее всего, будут введены в эксплуатацию уже после 20 января 2021 года.
Новые президентские самолеты должны прийти на смену действующим сегодня двум самолетам Boeing 747-200B, которые были произведены около 30 лет назад. В августе прошлого года сообщалось, что ВВС США договорились с корпорацией Boeing о приобретении для перевозки президента страны двух самолетов Boeing 747-8, построенных по заказу прекратившей операционную деятельность в 2015 году российской компании «Трансаэро».
Агентство Блумберг отмечало, что покупка уже готовых самолетов удешевит программу по созданию новых президентских лайнеров, но чтобы стать первым и вторым бортами США им предстоит существенная модификация.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.610,19 0.0197
|2.630,67 0.0155
|100 евро
|3.044,36 -0.028
|3.088,41 -0.0404
|10 рублей
|3,88 0.0032
|4,28 -0.0012
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016