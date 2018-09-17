Зачем «Укргидроэнерго» лишний миллиард

В начале октября в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пройдут слушания о пересмотре тарифа и увеличении финансирования инвестиционной программы на текущий год для ЧАО «Укргидроэнерго». Компания инициировала повышение тарифа до 63,57 коп/кВтч, ссылаясь на возросшие накладные расходы. И попросила регулятора откорректировать инвестопрограмму, чтобы обеспечить достаточное финансирование текущих проектов. Вопрос лишь в том, нужно ли пересматривать тариф под конец года и действительно ли компания нуждается сейчас в дополнительном, почти миллиардном ресурсе?

ЧАО «Укргидроэнерго», эксплуатирующее все крупные гидроэлектростанции на украинских участках Днепра и Днестра, просит НКРЭКУ с 01 октября повысить собственный годовой тариф для увеличения товарной продукции в 2018г по ГЭС и ГАЭС на 992 млн грн. Среди прочего компания предлагает включить в тариф возросшие расходы на выплату зарплат и производственные нужды.

Также за счет дополнительных средств от роста тарифов «Укргидроэнерго» предлагает увеличить объемы финансирования мероприятий инвестиционной программы на 2018 год. Но обоснованы ли такие запросы?

Отпуск электроэнергии с 2016 года растет в среднем на 22% в год. На сегодняшний день рентабельность «Укргидроэнерго» в разы превышает рентабельность остальных энергокомпаний. Например, по результатам первого полугодия 2018 г этот показатель у «Укргидроэнерго» составил 35%, у «Энергоатома» — 18%, у облэнерго — 8%, ТЭС и ТЭЦ — 4%. Это позволяет «Укргидроэнерго» из года в год генерировать миллиардные прибыли. Так, за 2013г −1 полугодие 2018г компания показала около 8 млрд грн чистой прибыли. В частности, по результатам января-июня этого года ее чистый финансовый результат составил 1,2 млрд грн. По прогнозам, в 2018 году «Укргидроэнерго» покажет прибыль в размере 2,455 млрд грн, что почти в 1,7 раза больше прошлогодней. Если же тариф будет повышен, прибыль может достичь 3,446 млрд грн.

Так что о нехватке средств у «Укргидроэнерго» на финансирование накладных расходов говорить не приходится. Что подтверждает и еще один показатель: в 2018г на начало и конец полугодия на счетах компании находилось около 700 млн грн, что выше месячного объема выручки предприятия.

Действующие тарифы дают компании достаточный ресурс и для инвестиционной деятельности. В частности, тариф ГЭС обеспечивает рентабельность «Укргидроэнерго» на уровне до 50%. Производственная себестоимость остается примерно одинаковой — 35 коп./кВт.ч. Зато фактические объемы инвестиций стабильно не дотягивают до плановых. В частности, в 2015 г компания профинансировала только 85% от запланированных вложений, в 2016-м — 78%, а в прошлом году — только 60%. Аналогичная ситуация сохраняется и в нынешнем году: по результатам полугодия было освоено только 72% от запланированных инвестиций и, как ожидается, результаты 9 месяцев картину не изменят.

Что на практике означает постоянное недофинансирование инвестиционных проектов, показали результаты аудита Счетной палаты, обнародованные в августе этого года. Счетная палата проводила ревизию за второе полугодие 2015 года, 2016-2017 гг и первый квартал 2018 г. Всего за этот период за счет различных источников финансирования на реконструкцию Киевской, строительство Ташлыкской, Днестровской и Каневской ГАЭС «Укргидроэнерго» и «Энергоатом» использовали 4,6 млрд грн. Результаты аудита показали, что проектные сроки строительства были сорваны. Как отметил ответственный за проведение аудита член Счетной палаты Игорь Яремчук, это привело к увеличению сроков строительства, стоимости работ и оборудования. Так, например, по сравнению с первоначальным проектом строительства Ташлыкской ГАЭС, стоимость работ по новому проекту, который находится на утверждении, выросла более чем в 3 раза, а Днестровской — на 40%.

Дополнительные маневровые мощности, предусмотренные проектами, так и не введены в эксплуатацию, и практически все сооружения превратились в долгострои. Например, из-за неудовлетворительного финансирования строительство Днестровской ГАЭС и Ташлыкской ГАЭС продолжается уже более 35 лет. А на Каневской ГАЭС, ввод в эксплуатацию которой ежегодно мог бы экономить природный газ и уголь ориентировочно на 1,5 млрд грн, строительство вообще не началось.

Подобная безалаберность никак не должна остаться без внимания ведомств, которые курируют энергетическую сферу Украины, и лично министра энергетики Игоря Насалика и вице-премьер-министра Владимира Кистиона. Ведь нашей стране особенно важно иметь резервы мощностей на случай проблем с углем или выхода блоков в аварии.

Зачем «Укргидроэнерго» просить больше денег, чем она может освоить? — вопрос риторический, если учесть постоянно всплывающие факты коррупции в компании и неэффективного использования средств.

Негативный шлейф тянется за «Укргидроэнерго» последние несколько лет, которые продолжалась судебная тяжба с Минэнерго по результатам внеплановой внутренней проверки за период с 1 июля 2013 г. по 31 мая 2014 г. «За первый квартал 2014 г. компания не выполнила плановый показатель прибыли. Снижение прибыльности произошло вследствие осуществления нескольких нецелесообразных, необоснованных хозяйственных операций. Также аудитом установлено нарушение требований законодательства при использовании средств госбюджета, приобретение у фирм-посредников оборудования и материальных ценностей по завышенным ценам», — говорилось в отчете аудиторов.

В качестве примеров были указаны выплаты «Укргидроэнерго» своему подрядчику ООО «Укринвесттехнология», оказавшиеся на 75 млн грн больше изначально предусмотренного договором. А внеплановая «премия» другого контрагента госкомпании — консорциума «НПО «Укргидроэнергострой» — и вовсе составила 400 млн грн. В начале этого года «Укргидроэнерго» смогла оспорить результаты ранее проведенного аудита и выйти сухой из воды, но, очевидно, принципы расходования средств там остались неизменными.

В прошлом году в прессе широко обсуждался факт закупки «Укргидроэнерго» на 0,5 млрд грн материалов для строительства Каневской ГАЭС. Сайт Наші гроші со ссылкой на Прозорро сообщил о том, что ПАО «Укргидроэнерго» 26 декабря 2016 года по результатам тендера заключило соглашение с консорциумом Научно-производственное объединение «Укргидроэнергострой». И цены на большинство строительных материалов в тендерной документации были указаны намного выше рыночных. Например, штукатурную смесь Polirem СШm-301 для строительства ГАЭС поставят по 45,32 грн за килограмм, тогда как ее можно было приобрести по 1,7 грн за кг.

«Отметилась» «Укргидроэнерго» в коррупционном скандале и в этом году. По информации издания «Деньги.ua», в начале мая ЧАО «Укргидроэнерго» провело тендер на поставку блочного трансформатора ТДЦ-430000/330 для четвертого гидроагрегата на Днестровской ГАЭС. Тогда его победителем стало ЧАО «Запорожтрансформатор», в том числе, благодаря лучшему ценовому предложению в 73 млн. грн., которое более чем на 45% опередило все ближайшие. Однако, как сообщило издание, ссылаясь на достоверные источники в «Укргидроэнерго», поставщиком могла стать компания Unix CZ s.r.o. из Чехии с предложением в 108 млн. грн., которая не является производителем подобного электротехнического оборудования, но ранее неоднократно побеждавшая в подобных тендерах. Главное же, что к этому моменту компания уже успела заработать негативную репутацию. После некоторых финансовых операций чешской Unix CZ s.r.o. с объектами электроэнергетики Украины в отношении нее были возбуждены уголовные дела: ее подозревают в необоснованном получении 18 млн. грн по подряду с Запорожской АЭС.

Увеличение тарифа сейчас даст компании немалый дополнительный ресурс, который она точно не успеет освоить в качестве инвестиций до конца года. Зато расширит возможности для неэффективного использования средств. Успеет ли новый состав НКРЭКУ разобраться в инвестиционных лабиринтах «Укргидроэнерго», чтобы не спустить коррупционный рычаг, покажут ближайшие недели. Это станет очередным маркером независимости и профессионализма, как для всех членов Комиссии, так и персонально для главы энергетического Регулятора — Оксаны Кривенко. Очевидно, что к пересмотру тарифов целесообразно вернуться одновременно с определением оптовых рыночных цен на электроэнергию на будущий год.