В Киев перестанут пускать крупногабаритный транспорт, но метро не откроют

В Киеве с понедельника, 18 мая, ограничивается въезд крупногабаритного транспорта с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

«Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню: мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился к полиции с просьбой усилить эту работу. Итак, с 18 мая ограничения будут действовать утром — с 7:00 до 10:00. И вечером — с 17:00 до 20:00», — заявил Кличко на онлайн брифинге в пятницу.

Он также рассказал, что городская власть готова открыть метрополитен, но только только после того, как правительство разрешит возобновить его работу.

«Что касается метро. Мы готовы будем возобновить его работу, как только правительство позволит это сделать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались все необходимые работы по содержанию инфраструктуры — замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и др.», — сказал Кличко.

По его словам, начали работы по программе доступности на станциях «Лукьяновская» и «Сырец». «В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации, замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан», — рассказал Кличко.

По его словам, регулярно проводилась дезинфекция в метрополитене — поездов, вестибюлей, касс и платформ на станциях.

При этом он заявил, что после возобновления работы подземки эти меры будут усилены.

«Мы готовимся... к возобновлению работы метрополитена», — сказал Кличко.