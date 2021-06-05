Кличко пообещал открыть в этом году одну станцию метро

В Киеве планируют открыть новую станцию метрополитена уже в 2021 году, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Как минимум одна станция в этом году должна быть открыта. У нас все профинансировано, никаких проблем не должно быть», — сказал Кличко в субботнем интервью изданию «Радио Свобода», отвечая на вопрос строительства станции на Виноградаре.
Он отметил, что «неоднократно выезжал на строительство ветки метро. Из 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено. Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам. Но компания „Киевметрострой“ гарантирует, что к концу года мы сможем открыть станцию».
Также по словам киевского градоначальника, строительство станции метро на Троещину в настоящее время невозможно без запуска Подольско-Воскресенского моста.
«Без моста это метро построить невозможно. Мост соединяет, потому что это не только мост. В „теле“ моста еще линия метро. Сейчас идут проектные работы, я не буду рассказывать сказок, но вопрос строительства метро — это, я думаю, 4-5 лет», — отметил Кличко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016