Тимошенко заявила о покупке Порошенко телеканала у сына Януковича

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Петр Порошенко через подставное лицо купил телеканал «Прямой» у сына экс-президента Виктора Януковича по меньшей мере за $10 млн. Об этом она сказала в ходе брифинга, который транслировал телеканал NewsOne.

В ходе выступления она обратилась к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) и Генпрокуратуре с просьбой расследовать эту покупку. Тимошенко попросила считать свое заявление депутатским запросом.

По ее словам, канал для Порошенко купил его партнер и бывший депутат от партии регионов Владимир Макеенко. «Я считаю, что нарушение международных санкций против семьи Януковича в то время, когда против него ведутся уголовные дела, является преступлением Порошенко», — сказала политик.