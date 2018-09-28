Тимошенко заявила о покупке Порошенко телеканала у сына Януковича

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Петр Порошенко через подставное лицо купил телеканал «Прямой» у сына экс-президента Виктора Януковича по меньшей мере за $10 млн. Об этом она сказала в ходе брифинга, который транслировал телеканал NewsOne.
В ходе выступления она обратилась к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) и Генпрокуратуре с просьбой расследовать эту покупку. Тимошенко попросила считать свое заявление депутатским запросом.
По ее словам, канал для Порошенко купил его партнер и бывший депутат от партии регионов Владимир Макеенко. «Я считаю, что нарушение международных санкций против семьи Януковича в то время, когда против него ведутся уголовные дела, является преступлением Порошенко», — сказала политик.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016