Британия обсудит с партнерами новые санкции против России

Глава МИД Великобритании Джереми Хант пообещал, что Лондон обсудит с союзниками, какие новые санкции должны быть введены против России в ответ на ее действия, которые он назвал нарушением международных норм. С таким заявлением министр выступил в четверг в эфире телеканала Sky News.

«Мы обсудим с нашими союзниками, какие новые санкции должны быть применены, — сказал Хант. — Российское правительство должно знать, что если оно будет пренебрегать нормами международного права таким образом, то будут последствия. Мы также будем обсуждать, как нам необходимо работать с нашими друзьями и союзниками, чтобы противостоять этим кибератакам».

Глава британской дипломатии заверил, что не хочет эскалации напряженности в отношениях с Москвой. «Мы не хотим никакой эскалации и предотвратим ее таким способом: каждый раз, когда такие вещи будут происходить, мы гарантируем, что Россия будет знать, что есть красные линии, есть последствия, и цена будет слишком высокой», — сказал Хант.

«Если они думают, что могут продолжать нарушать международные законы, пытаться дестабилизировать демократические процессы, посылать агентов для использования нервно-паралитического вещества на британской земле впервые в нашей истории, если они думают, что мы просто покорно и без сопротивления примем это, то они ошибаются. Будут последствия, и они пожалеют, что делают это», — заключил глава британского МИД.

Напомним, что Хант в четверг обвинил Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ в организации серии кибератак, которые, по его мнению, затронули интересы людей по всему миру.