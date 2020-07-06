Великобритания введет новые санкции против россиян за нарушение прав человека

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб 6 июля объявит имена и фамилии лиц, в частности из России и Саудовской Аравии, попавших под санкции за нарушение прав человека. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Газета пишет, что Министерство иностранных дел отказалось раскрыть санкционный список, но имена и фамилии тех, кого коснутся ограничения, назовут на заседании в парламенте в понедельник. Туда войдут лица, которых Великобритания считает причастными к смерти адвоката Сергея Магнитского. Газета уточняет, что в списке будут несколько десятков человек: туда, по словам Рааба, попадут «мучители, убийцы и насильники». Граждан Саудовской Аравии Великобритания собирается наказать в связи с убийством Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Санкции вступят в силу незамедлительно, отмечает FT. Активы объявленных Раабом лиц в Великобритании будут заморожены, им запретят въезд в страну. Би-би-си уточняет, что кроме России и Саудовской Аравии под санкции попадет Северная Корея, тогда как Китай ограничения не затронут. Радиостанция также обращает внимание, что Великобритания впервые введет санкции самостоятельно. Это стало возможно после того, как королевство покинуло ЕС в рамках Brexit. Представитель МИДа отметил, что действующий только в Британии режим позволит «работать независимо от таких союзников, как США, Канада, Австралия и Европейский союз».

О том, что Великобритания планирует ввести санкции против ряда стран за нарушение прав человека, стало известно в январе этого года. Источники FT тогда сообщали, что Россия, Ливия и Северная Корея попадут под первую волну. Газета также указывала, что, по предположению Рааба, ограничения для других стран должны вывести Британию на международную арену после Brexit. Тем не менее тогда он признавал, что в применении мер против нарушителей прав человека по «закону Магнитского» Лондон опередили Вашингтон и Оттава. В декабре 2019 года ЕС решил создать механизм санкций, который работает по принципу, аналогичному американскому.