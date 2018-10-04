Великобритания обвинила российскую разведку в кибертаках

Национальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил российскую военную разведку в организации кибератак, в частности в атаке на Международное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщается на сайте центра (NCSC).
Центр заявил, что эти атаки коснулись граждан многих стран, в том числе и России. Они были направлены также против Национального комитета Демпартии США (DNC) и транспортных систем в Украине. NCSC заявил, что кампания российской разведки показывает, что она «тайно» работает над тем, чтобы «подорвать международное право и институты».
По данным центра, российская разведка «почти наверняка» связана с хакерами Fancy Bear, «КиберБеркут», Voodoo Bear, Tsar Team, BlackEnergy Actors, Sofacy и другими. Отмечается, что российская разведка несет ответственность за вирус BadRabbit. «Почти наверняка» разведка была причастна и к взлому антидопинговой базы данных WADA, в результате которого были опубликованы данные о допинг-пробах спортсменов.
Центр заявил, что российская военная разведка также причастна к взлому Национального комитета Демпартии США в 2016 году, в результате чего его документы были опубликованы в интернете.
22 июля 2016 года WikiLeaks опубликовал несколько тысяч писем и документов DNC, которые были связаны с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. В документах обнаружили заговор сотрудников против бывшего участника гонки на выборах от демократов Берни Сандерса. В результате скандала в отставку ушел партийный лидер Дебби Вассерман-Шульц.
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