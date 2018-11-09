Британия уговаривает ЕС ввести санкции против верхушки ГРУ

Лондон добивается от стран Евросоюза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (прежнее название — ГРУ, Главное разведывательное управление), сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники.
«Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии. Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов», — говорится в материале.
Глава британского МИДа Джереми Хант в октябре обсуждал перспективы введения санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, включая Венгрию. Речь идет о «полудюжине» лиц, причастных к отравлению в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечает издание.
Список фигурантов санкционного списка, как ожидается, будет опубликован «в следующим месяце». Он, как отмечает газета, может стать первым официальным подтверждением личностей двух главных подозреваемых, фамилии которых прозвучали в расследовании международной группы Bellingcat, — Александра Мишкина и Анатолия Чепиги. Сейчас в официально опубликованных Великобританией материалах они упоминаются как сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.
Кроме того, под санкции должны попасть высшие руководители организации.
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