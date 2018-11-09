Войти
США вводят новые санкции против России из-за Украины и Крыма
дружба народов
США вводят новые санкции против России из-за Украины и Крыма
Украина хочет довести товарооборот с Китаем до 20 миллиардов долларов в год
торговля
Украина хочет довести товарооборот с Китаем до 20 миллиардов долларов в год

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Британия уговаривает ЕС ввести санкции против верхушки ГРУ

194
Британия уговаривает ЕС ввести санкции против верхушки ГРУ

Лондон добивается от стран Евросоюза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (прежнее название — ГРУ, Главное разведывательное управление), сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники.

«Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии. Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов», — говорится в материале.

Глава британского МИДа Джереми Хант в октябре обсуждал перспективы введения санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, включая Венгрию. Речь идет о «полудюжине» лиц, причастных к отравлению в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечает издание.

Список фигурантов санкционного списка, как ожидается, будет опубликован «в следующим месяце». Он, как отмечает газета, может стать первым официальным подтверждением личностей двух главных подозреваемых, фамилии которых прозвучали в расследовании международной группы Bellingcat, — Александра Мишкина и Анатолия Чепиги. Сейчас в официально опубликованных Великобританией материалах они упоминаются как сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.

Читайте также: В Лондоне повесили билборды с Путиным от имени «агентов ГРУ»

Кроме того, под санкции должны попасть высшие руководители организации.

Россия, Великобритания, санкции, ГРУ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 ноября 2018
Четверг, 8 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О чем сигнализируют фондовые рынки

Мировые кризисы бьют и по государствам с высокотехнологичной экономикой, но их устойчивость к внешним шокам несравненно выше, чем у стран с сырьевой ориентацией. Если учесть возросшие темпы ускорения международной конкуренции, на что накладывается переход ведущих мировых игроков к политике экономического протекционизма, становится ясно - времени на раскачку нет, менять структуру украинской экономики нужно было начинать еще вчера.
Анна Деревянко
Анна Деревянко
Европейская Бизнес Ассоциация, исполнительный директор

Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016