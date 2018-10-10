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В Гонконге полностью запретили электронные сигареты

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В Гонконге полностью запретили электронные сигареты

Власти Гонконга запретили электронные сигареты на основании рекомендации Международной организации здравоохранения, сообщает South China Morning Post.

Запрет будет касаться всех электронных устройств, использующих табак, в том числе тех, которые позволяют бездымное курение. Таким образом, специальный административный район Китая присоединился к 27 странам, поставившим вне закона электронные сигареты.

До этого, в июне 2018 года, речь шла лишь о том, что власти Гонконга намерены законодательно прописать регулирование рынка электронных курительных устройств, включая запрет продажи несовершеннолетним и рекламы. Полностью запретить продажу электронных сигарет и их аналогов рекомендовал департамент здравоохранения Гонконга с 2016 года, однако от этой меры тогда было решено отказаться из-за сложности ее реализации и контроля исполнения.

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В сентябре сообщалось, что американские власти начали рассмотрение вопроса о запрете электронных сигарет из-за взрывного роста их популярности в среде молодежи. Федеральное агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило, что мода на вейпы и другие девайсы угрожает создать «новое поколение никотиновых наркоманов». В США подобные устройства уже запрещено продавать несовершеннолетним. В то же время в Великобритании и Новой Зеландии, наоборот, поощряется продажа электронных сигарет как менее вредной альтернативы табаку.

электронные сигареты, Гонконг
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