Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет. Для этого ни у Украины, ни у других стран нет того комплекса уникальных факторов, которые стали причиной чуда «азиатских тигров». Предельно краткое изложение этих причин.

Их успех явился результатом исключительного сочетания внешних и внутренних факторов, которые существовали в регионе в 1960-1980-х гг.

Первым и главным из них была Холодная война. Стратегия сдерживания коммунизма побуждала США способствовать построению хорошего капитализма в качестве альтернативы советскому и китайскому влиянию (с конца 1970-х – уже только советскому, т.к. Китай с того времени вошел в орбиту США).

Вторым внешним фактором быстрой модернизации явилась зависимость деловых и политических элит стран «азиатских тигров» от США в условиях Холодной войны. Такая зависимость вынуждала их использовать ту модель экономического развития, которая соответствовала американским стратегическим интересам.

Третьим внешним фактором успеха явились структурные изменения в экономике США и других развитых стран в сочетании с социальным реваншем капитала в борьбе против организованного рабочего движения. Открытие внутренних рынков стран Запада для промышленных товаров из «тигров» Восточной Азии не только содействовало их ориентированной на экспорт индустриализации, но и «усмирению» профсоюзов на Западе.

Выводы:

Сейчас в мире отсутствуют все основные внешние условия, позволившие ряду малых и бедных стран Восточной Азии провести успешную модернизацию и достичь высокого уровня развития. Ушла в прошлое Холодная война как соперничество двух моделей развития и двух идеологий. Ни США, ни любой другой западной стране сегодня не нужно беспокоиться о создании «хорошего капитализма» в какой-либо бедной стране, чтобы ПОКАЗАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА КАПИТАЛИЗМА НАД СОЦИАЛИЗМОМ.

Структурные сдвиги в экономике развитых стран, которые ускорятся после пандемии и рецессии, вряд ли откроют новые ниши на рынках этих стран, куда могли бы устремиться потенциальные «новые индустриальные государства» со своей простой и дешевой (пусть даже качественной) продукцией, чтобы сделать ее экспорт источником накопления для роста современной индустрии и тем более постиндустриальной экономики знаний.