В США растет количество смертей, связанных с вейпингом

В США количество смертей от заболеваний, связанных с курением электронных сигарет (вейпов), увеличилось до 26.
Об этом сообщает The Sun.
«Число людей, умерших от болезней, связанных с вейпингом, возросло до 26», — говорится в сообщении.
В частности, представители здравоохранения в штате Юта подтвердили, что пациент в возрасте до 30 лет скончался у себя дома в Солт-Лейк-Сити после вейпинга психоактивного вещества в каннабисе. Это первый случай, когда человек умер дома, не попав в больницу.
Как отмечает издание, эпидемия заболеваний легких в Соединенных Штатах усиливается.
Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что число людей, пострадавших от заболеваний лёгких, связанных с вейпингом, достигло 1080-ти — это на четверть больше, чем было на предыдущей неделе. Из них более трети пациентов моложе 21 года.
Смертельные случаи в основном наблюдались у пожилых людей, которым, по-видимому, было труднее восстанавливаться.
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