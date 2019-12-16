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Ученые выяснили, чем опасны электронные сигареты

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Ученые выяснили, чем опасны электронные сигареты

Длительные наблюдения за здоровьем курильщиков и вейперов показали, что и традиционные сигареты, и их электронные аналоги заметно повышают вероятность развития астмы, бронхита и прочих хронических болезней легких, причем действуют на систему дыхания они разными путями. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в American Journal of Preventive Medicine.

«Наши наблюдения показывают, что вероятность развития этих болезней повышается примерно на треть для тех людей, которые употребляют электронные сигареты. ...Это говорит о том, что вейпы опасны сами по себе и что они действуют на организм не так, как табак», — сообщил Стэнтон Глантц, профессор университета Калифорнии в Сан-Франциско (США), чьи слова приводит пресс-служба вуза, комментируя публикацию в научном журнале.

В последние три года из-за резкого распространения вейпов среди курильщиков медики и биологи начали активно интересоваться тем, обладают ли электронные сигареты плюсами, которые им приписывают их создатели. Кроме того, они стали сравнивать их негативные качества со свойствами обычных сигарет и изучать уникальные негативные характеристики, не свойственные классическим табачным изделиям.

Как показали эти опыты, табачный дым в целом оказался более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако пар электронных сигарет тоже представляет угрозу для жизни людей. В частности, химики и биологи выяснили, что их испарения содержат в себе различные токсины, канцерогены и другие вещества, которые не только повышают вероятность развития рака легких, но и делают стенки артерий и вен более ломкими.

Глантц и его коллеги открыли еще одно негативное свойство электронных курительных приборов, наблюдая за здоровьем 30 тысяч курильщиков, употреблявших вейпы или обычные табачные изделия и при этом изначально не страдавших от болезней легких.

В прошлом, как отмечают ученые, медики уже находили намеки на то, что любители вейпов заметно чаще страдают от хронических болезней легких, чем некурящие люди, однако у них не было прямых доказательств этого. Американские исследователи решили восполнить этот пробел в рамках проекта PATH (Population Assessment of Tobacco and Health), наблюдая за изменениями в состоянии здоровья курильщиков и некурящих добровольцев на протяжении трех лет.

С одной стороны, их замеры подтвердили, что классические сигареты действительно были опаснее вейпов. Они примерно в два раза превосходили вейпы по силе действия на легкие курильщиков, повышая вероятность развития бронхита, астмы и отека легких в 2,6 раза по сравнению с представителями контрольной группы.

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С другой стороны, эти наблюдения показывают, что одновременное употребление и сигарет, и испарителей еще сильнее повышало вероятность развития этих болезней. Это говорит о том, что вейпы и табак негативно воздействуют на работу легких разными путями, что особенно важно, учитывая, что только 1% курильщиков полностью отказывается от классических сигарет после того, как они начинают употреблять их электронные аналоги.

«Если бы курильщики полностью отказывались от табака и переходили на электронные сигареты, то это снизило бы вероятность развития хронических болезней легких, однако мало кто это делает. Большинство из них просто употребляет и то, и другое, что заметно повышает вероятность приобрести астму или бронхит по сравнению с простым курением табака», — подытожил Глантц.

курение, электронные сигареты
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