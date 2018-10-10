BlaBlaCar начинает брать деньги за пользование сервисом

Сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar со среды начинает монетизировать сервис в Украине, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.
С 10 октября пассажиры, желающие совершать поездки на расстояние более 120 км, смогут бронировать места в автомобилях через BlaBlaCAr только за деньги. При выборе таких маршрутов система предложит два варианта доступа к бронированию — в течение дня за 49 грн или в течение месяца за 59 грн.
Поездки до 120 км останутся бесплатными для бронирования. Компенсировать водителю расходы на бензин пассажиры продолжат наличными, как и раньше.
Для водителей публикация предложений о поездках и прием заявок на бронирование в BlaBlaCar останется бесплатной.
«Итоговая стоимость поездки для пассажира будет ниже или сопоставимой с ценами за билет на автобус или поезд. Сервис продолжит контролировать размер компенсации, которую может попросить с попутчиков водитель, позволяя ему лишь частично покрывать свои транспортных расходы, но не получать прибыль», — говорится в пресс-релизе BlaBlaCar.
К 10 октября аудитория BlaBlaCar составляет в Украине 4 млн пользователей.
В компании не раскрывают прогноз по выручке, на которую рассчитывает BlaBlaCar в Украине в среднесрочной перспективе. Привлеченные средства будут потрачены на дальнейшее развитие сервиса.
BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Сервис работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 65 млн человек.
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