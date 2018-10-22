В октябре в Киеве были побиты 5 температурных рекордов

В столице завершилось «бабье лето». Об этом сообщили в центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
«По данным наблюдений метеостанции обсерватории 21 октября максимальная температура несколько превысила +13° С, а минимальная опустилась ниже 10° С. Учитывая это, среднесуточная температура воздуха составляла всего +11°С, таким образом в воскресенье в Киев вернулась метеорологическая осень», — констатируют метеорологи.
По их данным, в этом году «бабье лето» длилось с 7 октября по 20 октября.
«Оно запомнится почти летней погодой, ведь в середине октября побиты 5 температурных рекордов», — говорится в сообщении.
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