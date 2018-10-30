В Украину вернулось «Бабье лето»: на начало ноября синоптики обещают до +21

В Украине во вторник, 30 октября, ожидается теплая погода без осадков. Об этом сообщили в Ураинском гидрометцентре.

«30 октября переменная облачность. Без осадков, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении. Температура днем 15-20°, в северных, Харьковской и Луганской областях 11-16°.

31 октября — 1 ноября будет сохраняться переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 31 октября в западных областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13°, на востоке страны 0-5° тепла; днем в западной и южной части 16-21°, на остальной территории 11-16°, на севере Левобережья 7-12°.

На протяжении 2-3 ноября осадков также не ожидается. Лишь ночью 3 ноября в северной части местами небольшой дождь. Температура ночью 3-9°, в восточных и Сумской областях от 1° мороза до 5° тепла; днем 9-15° тепла, на юге и западе страны до 18° ; на Закарпатье ночью 8-13°, днем 16-21°.

В Киеве и Киевской области 30 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 7-9°, днем 13-15° ; по области ночью 6-11°, днем 11-16°. 31 октября — 1 ноября в Киеве осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 11-16°.

На протяжении 2-3 ноября в столице также преимущественно без осадков, лишь ночью 3 ноября местами небольшой дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.