«Бабье лето» пока не покинет Украину

Погода в начале недели будет сухой и теплой, лишь на западе страны в понедельник пройдет небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Завтра в стране без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-12 м/с. Температура ночью 6-12° тепла, днем 15-20°, в южной части и на Закарпатье местами 21-23°.

В Киеве — без осадков, температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 22,4 градусов тепла в 2013 году, а самая низкая — ночью на отметке 10,3 градуса мороза в 1920 году.

Во вторник, 30 октября, в Украине также без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, на юге страны и Закарпатье до 14°; днем в западных и южных областях 16-21°, на остальной территории 11-16°, на севере Левобережья 7-12°.

В Киеве 30 октября — без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 17-19°.