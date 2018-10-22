Патриарх Варфоломей заявил, что не пойдет на уступки Москве

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что не отступит в вопросе предоставления автокефалии церкви в Украине, несмотря на призывы Русской православной церкви, и выразил уверенность, что Москва вынуждена будет подчиниться его решениям.
«Сейчас наш патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, которое ему дали канонами священные Соборы. Они обязательны для всех православных», — сказал Варфоломей, выступая на встрече с греческой диаспорой Стамбула в воскресенье.
Видеозапись выступления опубликована в понедельник церковным телеканалом ECTV и затем выложена на ряде православных сайтов.
«Нравится это братьям нашим русским или не нравится, рано или поздно они последуют за решением, которое примет Константинопольский патриархат, потому что у них нет выбора», — продолжил Варфоломей.
Он заявил, что Константинопольский патриархат действует на основе церковных канонов, борется за то, чтобы спасти православие от опасности национализма, сохранить мировую культуру православия.
Варфоломей также утверждает, что знает о «хорошо оплачиваемых русскими статьях» и «черной пропаганде русских», которая «бьет по Константинопольскому патриархату».
Напомним, что из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии церкви в Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.
Сегодня пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков заявил, что русская церковь намерена и далее придерживаться занятой позиции, «стоять в истине», и единственной возможностью для начала диалога может быть «осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому православию».
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