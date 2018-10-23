Прибыль и продажи Harley-Davidson побили прогнозы

Американская компания Harley-Davidson Inc отчиталась о превысившей ожидания прибыли седьмой квартал подряд и сохранила прогноз поставок на 2018 год благодаря росту продаж мотоциклов на зарубежных рынках, в частности, в Европе, сообщает Reuters.
Объем розничных продаж в США сократился на 13,3 процента. Однако розничные продажи в Европе выросли на 3 процента.
Компания сообщила, что чистая прибыль в третьем квартале, завершившемся 30 сентября, увеличилась до $113,86 миллиона, или 68 центов на акцию, с $68,21 миллиона, или 40 центов на акцию, годом ранее.
Выручка от продажи мотоциклов и сопутствующих товаров выросла на 16,8 процента до $1,12 миллиарда.
Аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере 53 центов на акцию и выручку в $1,07 миллиарда.
Компания оставила в силе прогноз поставок на текущий год в диапазоне от 231.000 до 236.000 мотоциклов.
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