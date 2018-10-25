Президентом Эфиопии впервые стала женщина

Парламент Эфиопии в четверг избрал новым президентом страны дипломата Сахле-Ворк Зевде, ставшую первой женщиной, занявшей этот пост в истории страны. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее Сахле-Ворк Зевде работала в аппарате генерального секретаря ООН, а также специальным представителем руководителя организации при Африканском союзе. На посту президента Эфиопии она сменила Мулату Тешоме, подавшего накануне прошение об отставке.
Согласно конституции Эфиопии, президент является главой государства, однако, реальная власть концентрируется в руках премьер-министра, опирающегося на парламентское большинство. Президент избирается парламентом, но исполняет представительские функции.
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