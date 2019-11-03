Ученые определили самое безжизненное место на Земле

Ученые из университета Париж-юг в ходе исследования доказали невозможность существования каких-либо бактерий в долине Даллол в Эфиопии.

Специалисты отмечают, что наличие воды на поверхности планеты, как правило, используется в качестве критерия для определения возможной обитаемости.

«Однако проведенное исследование подтверждает, что даже на Земле есть лишенные всякой жизни места, несмотря на наличие в них воды», — приводит слова ученых журнал Nature Ecology & Evolution.

Как отмечается в исследовании, вода в озерах этой вулканической долины очень соленая и насыщенная магнием, поэтому ее температура достигает 108 градусов Цельсия. По мнению ученых, любая живая клетка не способна существовать в подобных условиях.

Тем не менее специалистам удалось обнаружить жизнь неподалеку от долины — это преимущественно одноклеточные археи.