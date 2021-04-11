В Европарламенте выступили за ужесточение западных санкций против России

Властям Евросоюза и США следует ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации на Донбассе или ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии. Такое мнение в интервью медиагруппе Funke выразил Манфред Вебер, председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии.

По его словам, Москва продолжает курс опасных провокаций, а размещение российских войск в районе востока Украины — это испытание для Запада. «Ответ на этот вопрос должен быть ясным и твердым», — считает политик.

Как отметил Вебер, ЕС и США должны политически показать, во что ввязывается российское руководство. «Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от платежной системы SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации. В таком случае дальнейшее строительство газопровода „Северный поток — 2“ через Балтийское море больше не будет устойчивым», — добавил он.

7 апреля Bloomberg cо ссылкой на источники сообщал, что власти США собираются ввести санкции против лиц, близких к президенту России Владимиру Путину, а также рассматривают возможность высылки российских дипломатов.

В начале марта Bloomberg писал, что власти западных стран могут предпринять «экстремальные шаги» в вопросе введения новых санкций против России. В частности, по данным агентства, такие обсуждения идут между Вашингтоном и Лондоном. Одним из поводов для дополнительных мер может стать то, что Россия продолжит препятствовать расследованию отравления Навального, говорили собеседники агентства.