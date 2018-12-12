Лидеры ЕС завтра обсудят ситуацию в Азовском море и санкции против РФ

Лидеры ЕС обсудят на саммите в Брюсселе 13-14 декабря широкий круг вопросов, в том числе, ситуацию в Азовском море и очередное продление экономических санкций против РФ. Об этом говорится в опубликованном в среду письме-приглашении председателя Европейского света Дональда Туска к лидерам Евросоюза.

«Мы рассмотрим итоговое заявление по внешней политике, которое будет включать эскалацию ситуации в Азовском море и предстоящий саммит ЕС с Лигой арабских государств», — написал он. Он подтвердил, что, в соответствии с практикой июньских и декабрьских саммитов ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон сделают доклад «по реализации минских договоренностей, с прицелом на продление санкций против России».

Напмоним, что экономические санкции против России были введены в июле 2014 года, после гибели над Донбассом малайзийского Boeing MH-17. С тех пор они продлеваются раз в полгода. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации минских соглашений, вместе с тем страны ЕС.