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Задача Гриценко и Садового на президентских выборах – размывать электорат Тимошенко, - политолог

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Задача Гриценко и Садового на президентских выборах – размывать электорат Тимошенко, - политолог

Политолог, кандидат философских наук Валентин Гладких, комментируя политический союз партий «Самопоміч» и «Демократический альянс» объяснил, что, даже теоретически, их союзником не мог стать Анатолий Гриценко, поскольку и у экс-министра обороны, и у мера Львова есть собственные президентские амбиции. При этом политолог считает, что амбиции обоих кандидатов совершенно не обоснованы. Более того никто из указанных политиков всерьез и не собирается бороться за президентское кресло, они являются, по сути, техническими кандидатами.

«Я, откровенно говоря, считаю, что и Садовый, и Гриценко на самом деле будут забирать голоса у Тимошенко… именно эту функцию они и выполняют. Эти люди, не один год в украинской политике, причем на самом высоком уровне... Они прекрасно осознают правила игры и свое место в этой игре…в данный момент они просто не ставят перед собой задачу побороться за президентский пост, а скорее всего готовятся к парламентским выборам… Кроме получения определенного материального вознаграждения, я думаю, для них это еще и средство сделать себе фундамент для парламентской кампании», - считает Валентин Гладких.

Однако, по мнению политолога, и на будущих парламентских выборах партия «Громадянська позиція» Анатолия Гриценко не присоединиться к тандему«Самопоміч» и «Демократический альянс».

«Самопоміч» - действительно парламентская партия, у которой, по крайней мере была, какая-то структура. А если говорить о Гриценко, то эта игра банально не про него... мне не понятно, а насколько у него вообще есть (партийные) структуры? Или в партии «Громадянська позиція» все сводится лишь к персоне самого Гриценко? Вот, скольких своих представителей они провели на выборах в областных территориальных громадах? А это очень важный показатель, который свидетельствует о том, как глубоко протягиваются партийные структуры. И я почему-то думаю, что…все это все существует лишь на бумаге и исключительно в медийном поле», - объясняет Валентин Гладких.

Перспективы Гриценко и Садового на парламентских выборах, по мнению политолога, тоже довольно пессимистичны – Гладких считает, что обе партии в будущий парламент не попадут. А неплохие рейтинги экс-министра обороны накануне президентских выборов на самом деле показывают не уровень поддержки кандидатов, а скорее - рейтинг ядерного электората, объясняет эксперт.

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«Я не воспринимаю Садового и Гриценко, в качестве кандидатов, которые на самом деле собираются бороться за президентский пост. Отсутствие достаточных самостоятельных финансов, отсутствие мощных партийных структур - делает это невозможным. И также отсутствие серьезной социальной поддержки общества, несмотря на все опросы. Тем более, что общественное мнение, на самом деле, слишком переоценено. Лежа на диване и смотря интервью, можно кого-то поддерживать. Но подняться с дивана в день голосования и проголосовать - это совершенно другая модель электорального поведения. Мы не знаем, сколько из тех избирателей, которые на сегодняшний день на условно оранжевом поле идеологически поддерживают тех или иных кандидатов, будут мотивированы, чтобы прийти проголосовать на самом деле. И это большая проблема. Ведь своего избирателя нужно довести до участка. Для этого партийным структурам нужно работать, а это недешевое удовольствие», - считает политолог, кандидат философских наук Валентин Гладких.

Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Валентин Гладких
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