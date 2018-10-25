Войти
Гройсман заметил многократный рост зарплат у врачей
позиция
Гройсман заметил многократный рост зарплат у врачей
Венгрия предложила Украине заключить «мирное соглашение»
дружба народов
Венгрия предложила Украине заключить «мирное соглашение»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

торговля
RSS

США требуют от Китая конкретных предложений по урегулированию торговых споров

270
США требуют от Китая конкретных предложений по урегулированию торговых споров

Американские власти не намерены возобновлять торговые переговоры с КНР до того, как китайские чиновники представят конкретные предложения по урегулированию проблем, которые беспокоят Штаты, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Пекине.

Как отмечает издание, подобная политика может оказать негативное влияние на будущую встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированную на конец ноября в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе.

«Если Китай хочет, чтобы (сессия на G20) была значимой встречей, нам нужно заняться предварительной работой. А если они нам не дают никакой информации, то сложно увидеть, как (встреча) станет плодотворной», — цитирует издание одного из источников.

Как отмечает газета, переговоры «стоят на паузе» с середины сентября, когда КНР отменила визит своей делегации в Вашингтон после того, как США объявили о введении пошлин на товары из Китая с объемом импорта в 200 миллиардов долларов.

Как отмечают источники, с тех пор Пекин стремился возобновить переговоры, однако Вашингтон потребовал сперва получить предложения от китайской стороны. При этом Пекин обеспокоен, что любое «формальное предложение» раскрыло бы их позицию в переговорах.

Читайте также: В Google стало проще удалить историю поиска

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

США, Китай, пошлины, торговая война
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

К вопросу о цене на газ для населения

Сегодня остро встал вопрос о повышении цен на газ для населения. Кроме того, в СМИ делается акцент, что тарифы на газ приходится поднимать, потому что Украина в рамках сотрудничества с МВФ взяла обязательства привязать цены на газ к импортному паритету. Однако, дело не только в выполнении договоренностей с МВФ.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновациях в Украине

Одна из топ-тем для обсуждений в мейнстримном экспертном сообществе – о переходе экономики Украины на модель инновационного развития, состоящую в разработке и создании высокотехнологичной продукции. С моей точки зрения, такая постановка вопроса скорее годится для полемики, чем для реального воплощения. Приведу пять причин, в силу которых вероятность успешности такого инновационного процесса в Украине не высока.
Майкл Демпси
Майкл Демпси
Бывший и.о. директора Национальной разведки США

Когда Владимир Путин выдохнется?

Взглянув на то, как укрепился глобальный авторитет Владимира Путина после его встречи с президентом Трампом в этом году, и на то, какую важную роль он играет в определении будущего Сирии, легко предположить, что в Москве все хорошо, и ветер дует российскому президенту в спину. Однако такому мнению противоречит множество негативных тенденций в развитии событий, из-за которых его популярность постепенно испаряется, а он становится все более уязвимым перед информационными кампаниями, обнажающими недостатки его правления.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016