США требуют от Китая конкретных предложений по урегулированию торговых споров

Американские власти не намерены возобновлять торговые переговоры с КНР до того, как китайские чиновники представят конкретные предложения по урегулированию проблем, которые беспокоят Штаты, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Пекине.
Как отмечает издание, подобная политика может оказать негативное влияние на будущую встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированную на конец ноября в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе.
«Если Китай хочет, чтобы (сессия на G20) была значимой встречей, нам нужно заняться предварительной работой. А если они нам не дают никакой информации, то сложно увидеть, как (встреча) станет плодотворной», — цитирует издание одного из источников.
Как отмечает газета, переговоры «стоят на паузе» с середины сентября, когда КНР отменила визит своей делегации в Вашингтон после того, как США объявили о введении пошлин на товары из Китая с объемом импорта в 200 миллиардов долларов.
Как отмечают источники, с тех пор Пекин стремился возобновить переговоры, однако Вашингтон потребовал сперва получить предложения от китайской стороны. При этом Пекин обеспокоен, что любое «формальное предложение» раскрыло бы их позицию в переговорах.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016