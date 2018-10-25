США требуют от Китая конкретных предложений по урегулированию торговых споров

Американские власти не намерены возобновлять торговые переговоры с КНР до того, как китайские чиновники представят конкретные предложения по урегулированию проблем, которые беспокоят Штаты, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Пекине.

Как отмечает издание, подобная политика может оказать негативное влияние на будущую встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированную на конец ноября в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе.

«Если Китай хочет, чтобы (сессия на G20) была значимой встречей, нам нужно заняться предварительной работой. А если они нам не дают никакой информации, то сложно увидеть, как (встреча) станет плодотворной», — цитирует издание одного из источников.

Как отмечает газета, переговоры «стоят на паузе» с середины сентября, когда КНР отменила визит своей делегации в Вашингтон после того, как США объявили о введении пошлин на товары из Китая с объемом импорта в 200 миллиардов долларов.

Как отмечают источники, с тех пор Пекин стремился возобновить переговоры, однако Вашингтон потребовал сперва получить предложения от китайской стороны. При этом Пекин обеспокоен, что любое «формальное предложение» раскрыло бы их позицию в переговорах.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.