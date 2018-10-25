В Google стало проще удалить историю поиска

Google дала пользователям возможность просматривать и удалять историю поиска прямо из поисковой системы. Об этом сообщает пресс-служба поисковика.

Теперь пользователям не нужно будет посещать центр управления данными «Аккаунт Google», чтобы удалить эти сведения и изменить другие настройки конфиденциальности.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно перейти в меню Google и выбрать пункт «Ваши данные в Поиске». Здесь будет доступна информация о последних поисковых запросах и посещенных сайтах, а также о том, как Google использует эти данные, и кнопки для их удаления.

До конца года это нововведение также будет добавлено в Карты и другие продукты Google.