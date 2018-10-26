В Украину возвращается «бабье лето»

В ближайшие сутки прохладный воздух постепенно покинет территорию Украины, с юго-запада Европы начнет поступать более теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Дневная температура повысится, особенно на юге страны; атмосферное давление будет расти, облачность станет меньше, в большинстве областей осадков не ожидается.

Ожидается погода без осадков, лишь днем в западных и большинстве северных областей местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 10°, на севере Левобережья местами 0-2° мороза; днем 10-15° тепла, на юге страны, в прикарпатских и Винницкой областях 16-19°, в Одесской области до 21°.

В Киеве - без осадков, только вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 октября самая высокая температура днем была +19,9 в 1948 году, самая низкая ночью -9,2 в 1912 году.

28 октября - без осадков, лишь в западных и северных областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, в южной части до 13°; днем 17-22°, в северных, Волынской и Ровенской областях 10-15°.

В Киеве - местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.