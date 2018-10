Из собора в Солсбери попытались украсть Великую хартию вольностей

Из теперь уже всемирно известного собора в британском городе Солсбери попытались украсть хранившийся там экземпляр подписанной в XIII веке Великой хартии вольностей, сообщает в пятницу Sky News.

Инцидент произошел накануне. 45-летний мужчина с помощью молотка разбил стекло, под которым хранился исторический документ, после чего сработала сигнализация. Посетителей эвакуировали из собора, неудавшегося похитителя задержали, а затем арестовали.

Полиция Уилтшира сообщает, что ни люди, ни рукопись в результате попытки ограбления не пострадали.

Man smashed Magna Carta case with a hammer in suspected theft attempt from Salisbury Cathedral @BBCWiltshire pic.twitter.com/vhBkCJMXh1