Из собора в Солсбери попытались украсть Великую хартию вольностей

Из теперь уже всемирно известного собора в британском городе Солсбери попытались украсть хранившийся там экземпляр подписанной в XIII веке Великой хартии вольностей, сообщает в пятницу Sky News.
Инцидент произошел накануне. 45-летний мужчина с помощью молотка разбил стекло, под которым хранился исторический документ, после чего сработала сигнализация. Посетителей эвакуировали из собора, неудавшегося похитителя задержали, а затем арестовали.
Полиция Уилтшира сообщает, что ни люди, ни рукопись в результате попытки ограбления не пострадали.
Man smashed Magna Carta case with a hammer in suspected theft attempt from Salisbury Cathedral @BBCWiltshire pic.twitter.com/vhBkCJMXh1— Emma Volney (@emmavolney) 26 октября 2018 г.
Великая хартия вольностей, также известная как Magna Carta, считается отправной точкой британского конституционного строя. Король Иоанн Безземельный был вынужден подписать ее в 1215 году под давлениям английской знати, которая стремилась ограничить монарший произвол.
В Солсберийском соборе хранится один из четырех сохранившихся до наших дней экземпляров Magna Carta, датируемых 1215 годом. После инцидента рукопись была снята с экспозиции.
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