Названы самые надежные в мире автомобили

Эксперты американского журнала Consumer Reports составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире.

В рамках исследования специалисты опросили более полумиллиона автомобилистов. Выяснилось, что среди азиатских компаний больше всего доверяют японским Lexus, Toyota, Mazda, Subaru и южнокорейской Kia. На европейском рынке в вопросе безопасности отдают предпочтения Audi, BMW, Mini Cooper, Porsche и Volkswagen. В американском регионе автовладельцы отметили бренды Ford, Buick, Lincoln, Dodge и Jeep.

Кроме того, эксперты составили рейтинг самых безопасных моделей. Ими оказались Lexus GX, Toyota Prius C, Mazda MX-5 Miata и Subaru Crosstrek.

Ранее был опубликован список самых продаваемых автомобилей в мире. Рейтинг возглавила Toyota Corolla, второе место занял Ford F-Series, а третье — Volkswagen Golf.