В Украине стали активнее продаваться квартиры

В третьем квартале 2018 года в Украине нотариусы заключили на 10% больше договоров с недвижимостью, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального отчета Министерства юстиции о количестве сделок с недвижимым имуществом, передает Liga.net.
С июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14,2 тысячи договоров с недвижимостью, частные — 166,99 тысячи. Большую часть сделок составляют договоры купли-продажи квартир.
Всего в июле-сентябре было заключено 180,3 тысячи сделок с недвижимостью, что на 10,01% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.
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