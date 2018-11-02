Войти
В РФ считают, что Запад недостаточно активно защищает права человека в Украине
позиция
В РФ считают, что Запад недостаточно активно защищает права человека в Украине
С 1 марта обещают массовый пересчет и повышение пенсий
соцзащита
С 1 марта обещают массовый пересчет и повышение пенсий

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

США напомнили Украине о нераскрытых убийствах Шеремета и Гонгадзе

193
США напомнили Украине о нераскрытых убийствах Шеремета и Гонгадзе

Посольство Соединенных Штатов в Киеве простит тщательного расследования убийств в Украине основателя «Украинской правды» Георгия Гонгадзе и одного из руководителей УП Павла Шеремета. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

«Мы помним и чтим Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других мужественных журналистов, которые еще не получили правосудия», — отметили в посольстве.

«Преступления против журналистов должны быть тщательно расследованы», — добавили в дипломатическом ведомстве.

В учреждении напомнили, что 2 ноября Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Основатель «Украинской правды» Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины — Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

Кроме того, в январе 2013 года суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Читайте также: Почему российские санкции не страшны украинской экономике

Один из руководителей «Украинской правды» Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль. В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.

США, Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 ноября 2018
Четверг, 1 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Кто боится российских санкций

Российские санкции не заслуживают большого внимания, т.к. непродуктивны - в первую очередь потому, что статус РФ в мире отнюдь не так высок, как кажется руководству этой страны. Так, санкции США предполагают их фактическое распространение на отношение многих других стран и крупных компаний к подсанкционным юр. и физ. лицам. Санкции со стороны США посылают сигнал - тот, кто решится вести бизнес с фигурантами санкционного списка, будет иметь неприятности со Штатами и их ближайшими союзниками. Очевидно, что ничего подобного в случае с российскими санкциями против украинских компаний и персон не будет - эти санкции не будут работать нигде, кроме РФ.
Андрей Блинов
Андрей Блинов
экономист

Украина – 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Что дальше?

Украина - 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Так сказал Мировой банк. Об этом уже написали все СМИ, повторив шаблонные тезисы и про +5 позиций в совокупном рейтинге, и про 30-е место в плане получения разрешений на строительство. Что же дальше? Понятное дело, что улучшать есть куда, и многие предприниматели крупной и мелкой руки укажут множество барьеров на их личном бизнес-пути, которое государство Украина создаёт. Или упорно не хочет устранять.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

С чего начиналось польское экономическое чудо

В начале 1991 года долг Польши перед западными странами составлял 33 млрд дол. Учитывая долг перед частными организациями в 11 млрд, совокупный долг на тот момент составлял около 90% ВВП. Несмотря на то, что все заслуги рыночных реформ любят приписывать Бальцеровичу, однако он был лишь исполнителем. Сам план реформирования экономики написал Джефри Сакс, который для этого был приглашён в страну и в то время консультировал польских чиновников. Единственное, что мешало нормальному внедрению всех реформ, был колоссальный госдолг. И он эту проблему решил.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016