США напомнили Украине о нераскрытых убийствах Шеремета и Гонгадзе

Посольство Соединенных Штатов в Киеве простит тщательного расследования убийств в Украине основателя «Украинской правды» Георгия Гонгадзе и одного из руководителей УП Павла Шеремета. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

«Мы помним и чтим Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других мужественных журналистов, которые еще не получили правосудия», — отметили в посольстве.

«Преступления против журналистов должны быть тщательно расследованы», — добавили в дипломатическом ведомстве.

В учреждении напомнили, что 2 ноября Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Основатель «Украинской правды» Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины — Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

Кроме того, в январе 2013 года суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Один из руководителей «Украинской правды» Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль. В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.