Убийца Гонгадзе подал кассацию на приговор

Убийца журналиста Георгия Гонгадзе бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач подал кассацию с требованием сократить ему срок заключения с пожизненного до 15 лет.
Об этом сообщает Kyiv Post.
Отмечается, что осужденный изменил свои показания, и теперь он настаивает, что «превысил полномочия».
«Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное», — заявил он.
Известно, что в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко.
Если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу. Заседание по его делу должно состояться 9 октября.
Напомним, что основатель «Украинской правды» Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили его обезглавленное тело, которое, по заключениям экспертов, могло принадлежать журналисту.
В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.
15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины — Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет. Кроме того, в январе 2013 года суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста.
Похоронили тело убитого журналиста 22 марта 2016 года в Киеве.
Заказчики убийства до сих пор не установлены.
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