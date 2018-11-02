Почему российские санкции не страшны украинской экономике

В четверг утром правительство Российской Федерации впервые с момента агрессии против Украины в 2014 году ввело экономические санкции против украинских физических и юридических лиц. В санкционный список попали 322 физлица, среди которых политики (например, спикер, главы и члены фракций парламента), чиновники, а также бизнесмены, такие как Константин Жеваго, Константин Григоришин, Галина и Александр Гереги, Андрей Веревский, Геннадий Боголюбов, Сергей и Александр Буряки, Леонид Черновецкий, Александр Ярославский.

Внесли в санкционный список и 68 компаний, как украинских, так и иностранных холдинговых компаний, которым принадлежат украинские активы, например, EastOne, Ferrexpo. В этом перечне всего два финансовых учреждения – Банк Кредит Днепр, принадлежащий Виктору Пинчуку, и страховая компания «ИНГО Украина» Александра Ярославского. Остальные компании – представители промышленности: АвтоКрАЗ, «Черкасский Азот», «Днепразот», «Ровноазот», Вольногорский, Иршанский, Восточный, Марганецкий, Междуреченский и Покровский ГОКи, «Запорожкокс», ГПЗКУ, концерн «Галнафтогаз», «Комплекс Агромарс», «Объединенная горно-химическая компания», «Мироновский хлебопродукт», «Нибулон», «Укрспирт», «Кернел» и т.д.

У санкционного списка два основных составителя: постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев для выполнения указа президента Владимира Путина. Список утвержден «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юрлиц России». «Принцип составления санкций я бы обрисовал одним словом – месть. В него вошли все украинские публичные персоны при власти, а также их бизнесы или бизнесы их ближайшего окружения. Никаких экономических интересов, за исключением нескольких позиций, там не прослеживается», – говорит член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Специальные экономические ограничительные меры предусматривают блокирование и замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества «санкционных лиц» на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

В Банке Кредит Днепр отметили, что санкции никак не повлияют на их работу. «Наше государство уже не первый год находится в состоянии конфликта с Российской Федерацией, поэтому большинство наших клиентов уже давно нашли и иные рынки сбыта, и контрагентов на альтернативных рынках. В связи с этим объем операций с РФ практически сошел на нет. Никакого имущества на территории России у Банка Кредит Днепр никогда не было, поэтому никакого негативного эффекта на бизнес данное решение не окажет», – сообщили в пресс-службе.

В СК «ИНГО Украина» отказались комментировать вопрос санкций, поскольку вопрос корректнее адресовать собственнику, против которого введены персональные санкции. Но на запрос журналистов в группе DCH не ответили. Виталий Шапран напоминает, что раньше СК «ИНГО Украина» много рисков перестраховывала в России. «Они раньше были «дочкой» российского страховщика («Ингосстрах». – Ред.), который спешно покинул наш рынок», – пояснил эксперт.

Невелика потеря

Санкции могут оказать влияние на работу Kernel Holding. «У него есть доля в зерновом терминале в порту Тамань. Компания использует порт для перевалки зерновых, но в 2018 году отдала свою квоту на перевалку 1,8 млн т зерновых третьему лицу. От такой сделки «Кернел» получил $7,8 млн и отобразил их как прочие операционные доходы. Хотя этот доход не отображается компанией в показателе EBITDA за 2018 год, но это примерно 3,5% от EBITDA за этот период. На 2019 год компания подписала аналогичный договор о передаче квоты перегрузки зерновых, но на 2 млн т, потому можно ожидать, что «Кернел» может потерять $8 млн из-за введения санкций», – поясняет аналитик ИК Concorde Capital Андрей Передерей.

Влияние санкций на бизнес других компаний может быть еще меньше. «Вопрос влияния на экономику Украины остается открытым, хотя введение санкций не должно особо отобразиться на экономической ситуации. Потому и негативных последствий быть не должно. Большинство предприятий из списка не имеет активов в РФ, потому такие санкции могут вообще их не затронуть», – говорит Андрей Передерей.

Многих украинских компаний, которые имеют бизнес в России, в списке не оказалось. Речь идет о широком спектре бизнесов: от производителей крепкого алкоголя до владельцев угольных шахт.

Директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан отметила, что списка российских активов украинских компаний нет, поэтому оценить возможные потери нельзя. За время военного конфликта Украины с Россией украинские предприятия, которые тесно сотрудничали с Россией, переориентировали бизнес на другие рынки сбыта. «Раньше Россия вводила общеэкономические санкции, поэтому компании научились работать в новых условиях», – поясняет эксперт. Например, Россия в начале 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной, а позже запретила транзит товаров с территории Украины в Казахстан и Киргизию. «Это решение закрыло прямой наземный путь для украинских компаний в эти страны», – пояснила Вероника Мовчан.

Виталий Шапран оценивает негативное влияние российских санкций на экономику Украины не более 0,1% от ВВП (порядка 3 млрд грн. – Ред.). «Скорее, это очередной шаг на усложнение отношений между обеими странами с явным политическим оттенком», – резюмировал эксперт.

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