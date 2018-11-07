Железная дорога начинает испытания первого локомотива General Electric

8 ноября «Укрзализныця» начинает испытания на сети железных дорог Украины локомотива производства американской компании General Electric — ТЭ33АС «Тризуб». Об этом написал глава УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
«Уже завтра первый тепловоз GE выйдет на пути. Это будут пробеговые испытания в реальных условиях на украинской железной дороге», — написал Кравцов.
«Тризуб» проедет расстояние в 150 км в составе грузового поезда на участке Кременчуг-Ромодан. Руководить новым тепловозом будет локомотивная бригада из депо Мелитополь, ребята изучали особенности эксплуатации ТЭ33АС в Казахстане«, — добавил он.
Напомним, в феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с «Укрзализныцей» на 1 млрд долларов.
Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и определенные элементы кабины.
На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на использовании уже 40% украинских деталей.
Рамочное соглашение также предусматривает возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.
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