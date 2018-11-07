Туск заявил о возможности выхода Польши из ЕС

Существует «очень серьезная угроза» выхода Польши из Евросоюза. Такое заявление сделал во время своего визита в Варшаву бывший премьер-министр Польши и действующий глава Европейского совета Дональд Туск, сообщает Reuters.

По его словам, также существует вероятность, что Польша выйдет из ЕС «случайно», из-за ошибки нынешних властей этой страны, конфликтующих с Брюсселем.

Туск напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который инициировал проведение референдума о выходе страны из ЕС, сам не собирался допускать такого развития событий, однако просчитался.

Он считает, что такой риск есть и в отношении Польши. При этом, по его словам, неважно, намерен ли основатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский организовать реальный выход ЕС или просто хочет инициировать некие процессы, которые в итоге могут привести к такому результату.

«Я боюсь, что в Брюсселе стремление удержать Польшу в ЕС во что бы то ни стало может быть гораздо меньше, чем в случае с Великобританией, — заявил Туск. — Этот вопрос невероятно серьезен, риск смертельно серьезен, я хочу, чтобы все пришли в себя».

Правящая партия Польши «Право и справедливость» не планирует организацию референдума по вопросу выхода из Евросоюза, однако между Варшавой и Брюсселем развивается затяжной конфликт по вопросу о реформе судебной системы в стране.

Подписанные в декабре 2017 года президентом Польши законы привели к тому, что судебная ветвь власти оказалась под контролем правящей партии «Право и справедливость» и польского Минюста.

Реагируя на реформы в Польше, Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении члена ЕС — за нарушение принципа независимости судебной системы.

В июле Варшаве направили официальное уведомление о начале этого процесса, а в сентябре ЕК инициировала второй этап процедуры, констатировав «существование явной угрозы серьезного нарушения ценностей ЕС государством-членом союза». Польше ЕК тогда дала рекомендации по устранению нарушений.

Варшава прислушиваться к заявлениям Еврокомиссии отказывается, заявляя, что судебная реформа не ограничивает возможностей независимого состязательного процесса по выбору судей, а также не лишает их права обжаловать нарушения в суде.

В конце сентября ЕК подала на Польшу в суд ЕС, который уже в середине октября обязал Варшаву немедленно остановить судебную реформу до окончания разбирательства. Итогом иска может стать временное лишение Польши права голоса в ЕС.

Помимо судебной реформы, на отношения Варшавы и Брюсселя влияют разногласия по миграционной политике: Польша отказывается размешать у себя беженцев по квотам ЕС.