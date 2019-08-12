УЗ собирается до конца года купить вторую партию локомотивов General Electric

АО «Укрзализныця» ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о закупке второй партии локомотивов General Electric.
Об этом в интервью «УНИАН» заявил председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.
«Переговоры „Укрзализныци“ с представителями Эксимбанка прошли за один день до их встречи с министерством. Я могу говорить только за компанию. Мы ведем переговоры с ними относительно закупки второй партии General Electric. Первым этапом переговоров довольны», — сказал Кравцов.
«Надеюсь, что до конца этого года, возможно, в начале следующего года мы начнем новый этап по поставке тепловозов General Electric.
Отмечу, что у них загружено производство, нам нужно подстроиться под их график. Сейчас обсуждаем поставку от двадцати до сорока локомотивов. Но, скорее всего, сорока», — подчеркнул он.
На вопрос, рассматривает ли УЗ закупку локомотивов украинских производителей, Кравцов ответил: «К сожалению, нет таких производителей».
«Мы были бы рады, если бы они были. Ранее был производитель в Днепре (ДЭВЗ). Также у Крюковского завода был проект по производству электровоза, но дальше визуализации мы ничего не видели.
Поэтому при сотрудничестве с иностранными производителями мы рассчитываем на локализацию производства в Украине. Это должно предоставить нашей стране новые технологии, новые рабочие места», — отметил председатель правления «Укрзализныци».
Напоминим, что в феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с «Укрзализныцей» на 1 млрд долларов.
Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и определенные элементы кабины.
На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на использовании уже 40% украинских деталей.
Рамочное соглашение также предусматривает возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.
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