Цена нефти упала до весеннего уровня

Нефть продолжает активно падать в пятницу на опасениях излишка топлива на мировом рынке, при этом Brent обновила минимум с 10 апреля, а WTI опустилась до самого низкого уровня с 8 марта.
Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:21 по Киеву подешевели на $0,84 (1,19%) - до $69,81 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,76 (1,25%) - до $59,91 за баррель.
Нефть дешевеет в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится на грядущих выходных. Участники рынка надеются, что министры нефтедобывающих стран обсудят возможность снижения добычи в 2019 году.
Определенные коррективы от ОПЕК в плане уровня добычи могут потребоваться, поскольку падение поставок топлива из Ирана будет меньше, чем ожидалось, ввиду того, что власти США сделали исключение для ряда стран и позволили им закупать иранскую нефть даже после вступления в силу санкций против страны.
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