Цены на нефть упали до минимума за 8 месяцев

Цены на нефть марки Brent на Лондонской бирже возобновили падение после четырех дней умеренного роста. Во вторник, 20 ноября, стоимость барреля Brent рухнула сразу на 5,4%, с $67 до $63,39. За несколько часов цена снизилась более чем на $3, растеряв весь прирост за предыдущие четыре торговых дня.
На пике падения стоимость барреля Brent достигла восьмимесячного минимума — в предыдущий раз ниже отметки $64 она опускалась 9 марта 2018 года, а ниже $63,39 — 2 марта.
Быстрыми темпами дешевеет 20 ноября и американская нефть марки WTI. Торги ей открылись во вторник в красной зоне, а на минимуме цена барреля опустилась до $53,66, что на 6,2%, или $3,54, ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз ниже этой отметки цена WTI опускалась более года назад, в октябре 2017 года.
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