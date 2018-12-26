Нефть Brent стабилизировалась в районе $50 за баррель

Brent стабилизировалась в среду после падения ранее в ходе торгов ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года, цена WTI растет.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $50,39 за баррель, что на $0,08 (0,16%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В течение сессии цена опускалась до $49,93 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $3,35 (6,22%) - до $50,47 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,17 (0,4%) - до $42,7 за баррель. По итогам торгов 24 декабря контракт снизился в цене на $3,06 (6,71%) - до $42,53 за баррель.

Цены на нефть упали более чем на 40% с максимального за 4 года уровня, зафиксированного в октябре, в связи с опасениями избытка предложения на нефтяном рынке.