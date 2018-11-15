НАБУ сегодня допросит Суркисов по делу Крючкова

Бывшего и нынешнего президентов киевского «Динамо» Григория и Игоря Суркисов вызывают в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом сообщили «Комменатрии».

Отмечается, что братья Суркисы проходят по делу компании «Энергомережа». И они должны явиться на допрос в НАБУ 15 ноября, то есть сегодня.

НАБУ располагает информацией о том, что президент «Динамо» Игорь Суркис давал указания главе правления «Энергомережа» Дмитрию Крючкову, который летом был объявлен в розыск и задержан в Германии. А вице-президент УЕФА Григорий Суркис одолжил компании 4,3 млн грн.

С 2016 года «Энергомережа» участвовала в схемах расчета между государственными облэнерго и частными потребителями, а также планировала установить контроль над некоторыми государственными активами на топливно-энергетическом рынке.

В САП на днях сообщили о том, что подготовили подозрение задержанному в Германии экс-директору «Энергомережи».

«Прокурорами САП составлено письменное уведомление о подозрении главе правления ЧАО ХК „Энергомережа“, в отношении которого с апреля текущего года (7 месяцев) продолжается процедура экстрадиции из Германии в отношении всех эпизодов преступной деятельности, в результате которых произошло завладение средствами государственного сектора экономики в сфере энергетики в сумме 424 млн грн по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 УК Украины», — рассказали в антикоррупционной прокуратуре.

Издание напоминает, что Суркисы пытались обеспечить Крючкову получение российского гражданства, чтобы избежать экстрадиции последнего в Украину. Об этом факте стало известно НАБУ, которое, в свою очередь, предупредили немецких правоохранителей.

Украина уже запросила экстрадицию Крючкова и ждёт ответа от немецкой прокуратуры.