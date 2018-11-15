МВФ и Всемирный банк недовольны результатами борьбы с коррупцией в Украине

Ключевые кредиторы Украины — Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирных банк (ВБ) — отмечают низкую результативность действий властей в борьбе с коррупцией.

«Мы видим существенный прогресс в учреждении антикоррупционных органов. В то же время эффективность борьбы с коррупцией очень низкая: ни одно высокопоставленное лицо не привлечено к ответственности за коррупционные деяния, несмотря на то, что Украина широко воспринимается как страна с высоким уровнем коррупции», — сказал постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман во время ежегодной конференции Fitch Ratings в Киеве в четверг, передает «Интерфакс-Украина».

Остроту вопроса подчеркнула в своем выступлении также директор ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

«Высокий уровень коррупции в Украине и верховенство личных решений вместо верховенства права — это то, что сдерживает инвесторов. Мы много общаемся с различными инвесторами, мы видим, что возможности для инвестиций в Украину есть, но, вместе с тем, мы видим обеспокоенность инвесторов этими вопросами», — сказала она.

Напомним, что миссия МВФ и власти Украины в конце октября достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит нынешнюю программу расширенного финансирования (EFF).

Параллельно ВБ по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на $650 млн в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления.